صالح: الانهيار الاقتصادي والمالي يستدعي الاسراع بتشكيل حكومة إنقاذ

رئيس غرفة التجارة في صيدا والجنوب محمد صالح أن “الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يصيب لبنان ويفاقمه تفشي وباء كورونا بات يستدعي الاسراع بتشكيل حكومة إنقاذ باقصى سرعة ممكنة بعيدا من سياسة إضاعة الوقت وهدر الفرص”.

وشدد في بيان على “أهمية ان تقف الوزارات المعنية الى جانب القطاعات المنتجة وتأمين كل مقومات البقاء والصمود في ظل التداعيات الكارثية الناجمة عن تفشي الفيروس”، لافتا الى “اهمية ايجاد معايير موحدة لكل القطاعات في حال الاقفال بما يمكن الجميع من الانخراط في مواجهة الوباء وبما يحفظ للقطاعات المنتجة ديمومة الصمود والاستمرار”.

وكان صالح قد عرض في لقاء مع وفد من تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة في مقر الغرفة في المدينة، التداعيات الناجمة عن قرار الاقفال العام على القطاعات المنتجة، لاسيما القطاعين الصناعي والتجاري واصحاب المهن الحرة.