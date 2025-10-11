السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
صالح: العدوان على المصيلح استهداف ممنهج للقطاعات الإنتاجية في الجنوب

منذ دقيقة واحدة
محمد صالح

محمد صالح

دان رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، في بيان، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم منطقة المصيلح، مشيراً إلى أنّه “طال مختلف المنشآت الصناعية والحرفية، ومعارض الآليات الزراعية والمعدات المخصصة لاستصلاح الأراضي وقطاعات النقل”.

ورأى صالح أنّ “هذا العدوان يثبت بالدليل القاطع أنّ العدوانية الإسرائيلية تستهدف بشكلٍ ممنهج كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في الجنوب، في محاولة لكسر إرادة أبنائه في الحياة والنهوض مجدداً من بين ركام ما خلّفته الحرب العدوانية خلال العامين الماضيين”.

وأضاف: “إنّ هذا الاعتداء وما سبقه من استهدافات في أنصارية وسائر القرى الحدودية في الجنوب، نضعه برسم المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتكرر على لبنان وجنوبه”.

وختم صالح داعياً الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية إلى “التحرك العاجل للكشف على المنشآت المتضررة تمهيداً للتعويض على أصحابها، دعماً لصمودهم وتمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العمل والإنتاج”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

