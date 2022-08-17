الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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"صبحية بعبدا"... ميقاتي: للحديث تتمة

منذ 33 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون

الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا.

وقال ميقاتي، بعد اللقاء: “تقدّمت بتشكيلة حكومية في 29 حزيران وكان النقاش اليوم حولها وللحديث تتمة ووجهات النظر كانت متقاربة”.

يذكر أنه وعلى الرغم من محاولات الدفع لاعادة البحث في امكان تشكيل حكومة تجنبا لإشكالية دستورية تنتظر على كوع 31 تشرين الاول، واحتمال رفض تسليم السلطة الى حكومة تصريف اعمال إن لم يتم انتخاب رئيس جمهورية، فإن ما يرصد لا يتعدى كونه دعوات لا تجد سبيلا الى التنفيذ ولا للاصغاء على ما يبدو، فيما جبل الازمات المعيشية والاجتماعية يرتفع مع كل يوم يمر.

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