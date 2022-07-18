صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني

رجّح الأمين العام السابق لـ “حزب الله” الشيخ صبحي الطفيلي، مسؤولية “حزب الله” عن تفجير مرفأ بيروت، معتبراً أنّه كذب عندما قال بأنّه كان لا يعلم بوجود نيترات أمونيوم في العنبر رقم 12، وأشار إلى أنّ الشحنة كانت وفق المنطق معدّة للنظام السوري ليصبّها ببراميله فوق رؤوس الأطفال.

وقال الطفيلي في حوار مع برنامج “بدنا الحقيقة”، إنّ البريء يذهب إلى المحكمة لإثبات براءته، عوض التهديد بقبع القاضي.

على صعيد آخر، انتقد الطفيلي أداء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال إنّ إيران هي من نصّبته رئيساً على اللبنانيين، وأنّ النواب صوّتوا له بحوافرهم، ووصفه بالمحنة الكبيرة. أمّا رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، فوصفه باللص، وقال إنّ نجيب ميقاتي ونبيه بري وميشال عون و”حزب الله نهبوا اللبنانيين، ولفت إلى أنّه يخادع نفسه من يقول غير أنّ “حزب الله” يقود سفينة لصوص، وهو ربانها وحامي حماها.

هذا وانتزع الطفيلي صفة المتلبنن عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقال إنّ ما من سياسي شيعي أو غير شيعي قراره بيده، واعتبر أنّه إذا كان ميشال عون يتنفّس إيراني، ومثله نجيب ميقاتي، فنبيه بري تحصيل حاصل.

وقد انتقد الطفيلي بشدّة مسيّرات “حزب الله” الثلاث، وقال إنّه أطلقها على توقيت طهران لأنّه لا يبالي بمصلحة لبنان واللبنانيين، وشدّد على أنّ إيران لا تريد للبنان أن يفاوض على حدوده البحرية، وأنّ هذا الملفّ لن يُحل بمنأى عن الملف الإيراني.