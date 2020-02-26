صحافية قادمة من إيطاليا عن اجراءات المطار للوقاية من كورونا: “ما في حدا.. لا داعي للهلع”

شاركت الصحافية هيفا زعيتر عبر حسابها على “فيسبوك” متابعيها بتجربتها الخاصة، حين قدمت من ايطاليا مع اجراءات مطار رفيق الحريري الدولي الاحترازية المفترضة للوقاية من “كورونا”.

وكتبت زعيتر ما يلي ننقله اليكم بحرفيّته:

“جاي من إيطاليا اللي صار فيها أكثر من 200 إصابة و10 وفيات و30 حالة خطرة على لبنان مع ثقل فكرة الفحص بالمطار كشي بديهي وطلب الحجر المنزلي كاحتياط إضافي… نزلنا، وصلنا عالجوازات، أخذنا الشنط وطلعنا بأقل من عشر دقائق. ما فيه حدا، رسمياً ولا حدا، علماً إنو اللي جاي من شمال إيطاليا (حيث المناطق اللي ضربها الكورونا) بيجي حكماً من روما كمان. حلوة البراغماتية. لا داعي للهلع!”.