صحة حسن نصرالله تثير التكهنات.. وأنباء عن دخوله في غيبوبة

لا زالت الحالة الصحية للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تثير التكهنات، خاصة بعد تداول أخبار تفيد بدخوله في غيبوبة، بعد الوعكة الصحية التي ظهرت بوضوح عليه خلال إطلالته الأخيرة.

ونقلت الأخبار المتداولة عن مصادر طبية وُصفت بالموثوقة أن “صحة الأمين العام شهدت تدهورا خطيرا، وأنه دخل في غيبوبة منذ منتصف الليل الفائت، ما دفع أنصاره وجمهور المقاومة إلى تقديم الماء والخبز على نية شفائه”.

وكانت علامات التعب الشديد قد بدت على حسن نصرالله في آخر ظهور متلفز له، يوم 25 مايو الجاري، عندما ألقى كلمة في ذكرى ما يسمى ”عيد المقاومة والتحرير“ التي سعى من خلالها إلى استغلال انتصار المقاومة في غزة.

وظهر حسن نصرالله، خلال كلمته، متعبا مرهقا، وكان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى، كما أنه توقف عدة مرات لشرب المياه والتقاط الأنفاس خلال الكلمة، واعتذر عن سعاله المتكرر عدة مرات.

وغابت الحماسة والعنفوان الخطابي الذي عرف عن حسن نصرالله في مثل هذه المواقف، وحل بدلاً عن ذلك الهدوء والخمول والسعال المتكرر واللهاث المتواصل ما جعل الكثيرين من مؤيديه يتساءلون عن الحالة الصحية التي تعتري حسن نصرالله مؤخرا.

الكاتب والصحفي قتيبة ياسين علق قائلا على تلك الأنباء: ”في الضاحية الجنوبية يوزعون الخبز والماء ويطلبون له الشفاء.. يبدو أن سيدهم مريض وهو الآن بأمس الحاجة لدعائكم“.

لاتنسوه من دعواتكم ياكرام..خصوصا الصائمين قبل الإفطار

لاتستهينوا بالدعاء فهو من سهام الله في كونه. https://t.co/xq7HydPjTD — محمود الدالاتي 𓂆 (@Dalati71Mahmoud) May 31, 2021

المغرد علي الزمامي الدوسري قال: ”#حسن_نصر_الله أصاب #كورونا ودخل في غيبوبة وهو في العناية الفائقة، كما أنه يتلقى العلاج من السرطان وقد قام #حزب_الله بتوزيع الماء و الخبز بنية شفائه في #الضاحية_الجنوبية في #لبنان“.

#حسن_نصر_الله أصاب #كورونا ودخل في غيبوبة وهو في العناية الفائقة

كما أنه يتلقى العلاج من السرطان

وقد قام #حزب_الله بتوزيع الماء و الخبز بنية شفائه في #الضاحية_الجنوبية في #لبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/VhxpSjCLKi — علي الزمامي الدوسري (@dzama44) May 30, 2021

مغرد يدعى ”جوهر مرزوق“ زعم أن حسن نصرالله متوفى سريريا، وقال: ”#لبنان وفاة #حسن_نصرالله سريريًا ووصول مسؤول إيراني رفيع لترتيب خلافته، وأنباء عن انقسامات شديدة داخل الحزب قد تؤدي لضعفه وانهياره، كما أن هناك تسربا لكثير من أعضائه خارج لبنان“.