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صحيفة الأنباء الكويتية: بري مستاء من مضمون رسالة الراعي

منذ دقيقتين
نبيه بري

نبيه بري

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قالت صحيفة “الأنباء الكويتية”، اليوم الاثنين 1 أبريل/نيسان 2024، إن رسالة البطريرك الماروني، بشارة الراعي، خطفت بنبرتها العالية، والتي وجهها السبت في مناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد تقويم الكنيسة الغربية، الاهتمام.

وبحسب الصحيفة فقد رأى كثيرون أنها موجهة بالشق السياسي الرئاسي إلى الرئيس نبيه بري حامل مفتاح المجلس النيابي

ونقلت الصحيفة عن مقربين من رئيس المجلس قولهم “إنه مستاء من مضمون الرسالة، ولكنه يلتزم الصمت ولا يريد الدخول في سجالات مع أحد خصوصا المرجعيات الروحية، وكعادته يوصي بالتهدئة وسعة الصدر، وانه يمكن تجاوز الأمر ومعالجته بعيدا من التشنج”.

الى ذلك اعتبرت مصادر نيابية أن المفتي الشيخ أحمد قبلان رد على الرسالة، “وأن كان هناك بعض التحفظ على بعض الإشارات التي ربما لم تكن في محلها، وكان يمكن الاستغناء عنها”.

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