صدمة الدولار تعيد إلى الثورة نبضها.. مواطنو الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى إلى قطع الطرقات دُر

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صدمة الدولار تعيد نبض الحياة للثورة من جديد، هذا ما يمكن وصفه بعد نزول المواطنين اللبنانيين بعد ظهر اليوم وحتى الآن إلى مختلف المناطق اللبنانية.

حيث عمدوا إلى قطع الطرقات إحتجاجا على ارتفاع ​سعر الدولار​ مقابل الليرة اللبنانية و بلغت أكثر من 6000 ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق السوداء في بعض المناطق، و استنكر بعض المعتصمين غلاء الأسعار بشكل كبير، و عمدت بعض المحال التجارية إلى الإقفال بسبب عدم استقرار سعر الصرف.

و في صور نزلوا المتظاهرون إلى الأرض ورددوا شعارات وهتافات ضد السلطة الحاكمة والسياسة المصرفية وساروا في تظاهرة نتج عنها زحمة سير لمواكبة امنية، وعند جسر الرينغ قطع الثوار الطريق بالاتجاهين وطالبوا برحيل رئيس الجمهورية ميشال عون

وقطع المحتجون شارع رياض الصلح في صيدا واضرموا النار بمستوعبات النفايات احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار

وكان لافتاً تلك التظاهرات في الضاحية الجنوبية لبيروت احتجاجا على الوضع المعيشي لأول مرة منذ سنوات

أما عن حال باقي المناطق، حسب ما نقل شهود عيان وحسبما أفادت غرفة التحكم المروري فقد أقدم المتظاهرون على قطع الطرقات التالية:

– أوتوستراد الدامور – السعديّات

– اوتوستراد زوق مصبح

– طريق عدلون – انصار

– اوتوستراد انطلياس

– طريق المصنع – راشيا

– طريق بلدة صريفا

– طريق الخناق في أبي سمرا

– طريق حاصبيا – مرجعيون

– طريق سليم سلام

– طريق بعلبك الجنوبي

– طريق البترون باتجاه عمشيت

– طريق العبادية باتجاه بيروت

– طريق تقاطع دار الطائفة الدرزية في فردان

– طريق المشرفية

– طريق المطار

– مثلث خلدة

– طريق الأوزاعي – الجناح

– اوتوستراد المحمرة بالاتجاهين

– تقاطع الصيفي باتجاه وسط بيروت (أعيد فتحه لاحقاً)

– تقاطع ايليا في صيدا وتحويل السير الى الطرقات الفرعية

– الطريق بالقرب من مشروع الحريري – القبة بالإطارات المشتعلة

– اوتوستراد الجيّة محلّة مفرق برجا بالإتجاهين

– تقاطع عمر بيهم قصقص في بيروت (أعيد فتحه لاحقاً)

– اوتوستراد المنية محلة نفق عرمان بالاتجاهين

– أوتوستراد خلدة بالإتجاهين (أعيد فتحه لاحقاً)

– الطريق العام في المرج

– أوتوستراد الملولة – التبانة

– قطع السير على طريق عام عنجر مفرق الاكرامية

– قطع قصقص بالاتجاهين

– طريق البداوي

– تقاطع إيليا – صيدا

– الطريق في جب حنين المؤدي الى كامد اللوز وغزة وكفريا

– ساحة النور – طرابلس

– مفترق اشارة عزمي في طرابلس

– أوتوستراد البالما – طرابلس

– مستديرة السلام – طرابلس (أعيد فتحه لاحقاً)

– مستديرة العبدة – طرابلس