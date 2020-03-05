صدور مرسوم تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين

صدر مرسوم رقم 6172 بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين، جاء فيه: “ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهمات الوزارة المذكورة تجاه اسمه، عند غياب الوزير الاصيل لأي سبب كان:

غازي وزني وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة، راوول نعمة وزيراً للطاقة والمياه بالوكالة، دميانوس قطار وزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة، طارق المجذوب وزيراً للمال بالوكالة، ريمون غجر وزيرا للاقتصاد والتجارة بالوكالة، زينة عكر وزيرة للداخلية والبلديات بالوكالة، عباس مرتضى وزيرا للصناعة بالوكالة، لميا يمين وزيرة للاشغال العامة والنقل بالوكالة، حمد حسن وزيرا للشؤون الاجتماعية والسياحة بالوكالة، طلال حواط وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة، ناصيف حتي وزيرا للتربية والتعليم العالي بالوكالة، فارتينيه اوهانيان وزيرا للمهجرين بالوكالة، ميشال نجار وزيرا للاعلام بالوكالة، رمزي المشرفيه وزيرا للصحة العامة بالوكالة، محمد فهمي وزيرا للعدل بالوكالة، ماري كلود نجم وزيرة للعمل بالوكالة، غادة شريم وزيرة للزراعة والثقافة بالوكالة، عماد حب الله وزيرا للاتصالات بالوكالة، منال عبد الصمد وزيرة للشباب والرياضة بالوكالة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره”.

ووقع المرسوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.