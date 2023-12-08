"صدى إيجابي" لزيارة الراعي الجنوبية.. هل باتت الملفات الخلافية في خواتيمها؟

كانت لافتة زيارة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي إلى الجنوب واللقاءات التي عقدها في مطرانية صور، وكذلك زيارته للمرجعيات الدينية الإسلامية في المدينة.

مصادر مواكبة لزيارة الراعي وصفت، لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، الزيارة “بالناجحة جدًا، إن لجهة التوقيت أو الأهداف”. واعتبرت ما يقوم به الراعي في هذا الظرف ومواقفه من الاعتداءات الإسرائيلية “مسألة مهمة جداً لجهة توقيتها وأهدافها وهي نقطة تسجل له، ولا بد أن يكون لها صدى إيجابياً قد يظهر قريباً”.

ووضع عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح، في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لزيارة الراعي إلى الجنوب عنوانين: “الأول أنها زيارة انفتاح بشكل عام، والثاني باعتبارها ضربة معلم بشكل خاص”، وأضاف: “ليس قليلاً ذهاب الراعي إلى الجنوب في هذا الوقت والإعلان عن دعمه صمود الجنوبيين”، مثنياً على توقيت الزيارة، ومعربًا عن ارتياحه لها و”اعتبارها صمام أمان وفسحة أمل تشير إلى أن الملفات الخلافية أصبحت في خواتيمها”.

من جهة ثانية، وصف عبد المسيح الحركة التي يقوم بها الحزب التقدمي الإشتراكي بأنّها “تنمّ عن آلية تنسيق مستمرة بوتيرة سريعة ستستكمل بلقاء ثان بين كتلة الاعتدال الوطني والحزب التقدمي الاشتراكي”، وأشار إلى أن “جنبلاط يقوم بدور مهم لا يقل شأناً عن دور البطريرك الراعي، فهو يقوم بدور وطني قوي، وقد تعودنا على أنه يظهر بشكل واضح أن الوساطات التي يقوم بها منسقة بشكل جيد لحل الملفات العالقة”.

وعن موضوع التمديد لقائد الجيش، استبعد عبد المسيح حل هذا الملف في مجلس الوزراء “بسبب الخلاف القائم مع وزير الدفاع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة، والحكومة من جهة ثانية”، ورأى أن “المسألة لن تحل بهذه الوتيرة الصريحة، ومن الواضح أننا بصدد التحضير لجلسة تشريعية آخر الأسبوع المقبل”، لافتًا إلى أن دعوة بري إلى “اجتماع اللجان المشتركة يوم الإثنين يعقبه اجتماع لهيئة مكتب المجلس”.

ورأى عبد المسيح في زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس المخابرات الفرنسية والموفد القطري وكل الوساطات التي يقوم بها الموفدون، أن “الغاية منها عدم جر لبنان إلى حرب شاملة، ومن أجل تحقيق ذلك يجب إعادة تقوية الدولة بالتمديد لقائد الجيش وإعادة تحريك ملف رئاسة الجمهورية”.