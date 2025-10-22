صرخة من الشمال.. تطوير المرفأ والمطار وإنهاء الظلم بحق العمال

عقد اتحادا نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي واتحاد نقابات أرباب العمل لقاءً مشتركًا، أصدروا في ختامه بيانًا وقّعه النقيب شادي السيد وأحمد فيصل البقار، أكدوا فيه ضرورة الإيفاء بالوعود الحكومية تجاه مدينة طرابلس، خصوصًا لجهة حماية مرفأ طرابلس وتطويره وإطلاق عمل المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وشدد المجتمعون على تبنّي الأفكار الهادفة إلى اعتماد طرابلس الكبرى عاصمة اقتصادية للبنان، وإلى إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، مؤكدين استعدادهم لوضع كل الإمكانات المتاحة في خدمة المؤسسات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب للشمال.

كما أعربوا عن أملهم في تفعيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض في القليعات، معتبرين أن تشغيله يشكّل ركيزة أساسية للنهوض بالمنطقة.

وفي ما يخصّ الوضع المعيشي، شدد الاتحادان على ضرورة إنصاف اليد العاملة في القطاعين العام والخاص، لاسيما أن موظفي القطاع العام باتوا يعانون من تآكل رواتبهم بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، منتقدين غياب أي مبادرات من الحكومة الحالية لتحسين أوضاعهم.

ورفض المجتمعون الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليًا، واعتبروا أن تعويضات نهاية الخدمة غير عادلة، كما أدانوا الممارسات التعسفية لبعض المؤسسات التي تطرد العمال عشوائيًا، مؤكدين عزمهم على مواجهة هذه الظاهرة.

وطالبوا بـ دعم الحركة السياحية في طرابلس والشمال وعدم ترك المؤسسات السياحية تكافح وحدها، داعين الوزارات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.

كما شدد البيان على ضرورة أن تكون وزارة الاقتصاد حاضرة بفعالية في مراقبة الأسعار ونوعية الخدمات وضبط الفساد في الأسواق، وختموا بتأكيد دعمهم لعهد قائد الجيش العماد جوزاف عون، آملين أن يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبنان.