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صرخة من المستشفيات.. الأمن الصحيّ مهدّد

منذ 20 دقيقة
مستشفى في لبنان

مستشفى في لبنان

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أعلنت نقابة المستشفيات الخاصّة في لبنان، أنّه “مع استمرار إضراب موظّفي القطاع العام تتفاقم الصعوبات المالية التي تتراكم على المستشفيات يومًا بعد يوم”.

وفي بيان، قالت: “لقد توقّفت آليات العمل بين المستشفيات والجهات الضامنة بدءًا من عدم إمكانية تسليم فواتير المرضى وصولًا إلى عدم تسديد المستحقّات التي لها في ذمة الدولة، مستحقّات يعود بعضها إلى أكثر من 15 شهرًا”.

وأضافت: “إن نقابة المستشفيات إذ تقف بقوّة مع مطالب موظّفي القطاع العام، تطالب الحكومة بتلبية هذه المطالب المحقّة كي تعود الدولة إلى صلب عملها ألا وهو تسيير أمور الناس”، مشدّدةً على أنّ “الاستمرار في الوضع الحالي يقوّض أسس المؤسسات لا سيّما الاستشفائية ويهدّد الأمن الصحي للمواطنين الذين يعانون أصلاً من عدم قدرتهم على الحصول على العناية الطبية”.

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