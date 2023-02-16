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صعوبات في تطبيق "الدولرة" في السوبرماركت.. وسلام: القرار لحماية الناس

منذ ساعة واحدة
قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت

قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت

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رأى عضو نقابة أصحاب السوبرماركت حسان عز الدين، أنّ “المستهلك “رح ياكل القتلة” بسبب قرار التسعير بالدولار، ولم يستمع أحد لرأي قطاع التجزئة”.

وأضاف في حديثٍ لـmtv  أنّه “عندما قلنا لوزير الاقتصاد أمين سلام إننا نواجه صعوباتٍ في تطبيق الدولرة، كان جوابه “روح دبّر راسك”، وتوجّه للوزير بالقول: “أنت وزير حماية مستهلك بحد أقصى ولست وزير اقتصاد وتجارة”.

بالمقابل، شدّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر mtv، على أنّ “الدولة لا يمكنها تفصيل اقتصادها على قياس أحد، فالناس موجوعة وما يهمّنا هو المواطن وللأسف لا خطّة للجم الدولار “يا عيب الشوم”.

وأضاف: “لا يزايد أحد على وزارة الاقتصاد والقرار الذي اتخذناه هو لحماية الناس”.

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