الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
صفحة تنتحل شخصية بهاء الحريري.. والمكتب الإعلامي يوضح!

منذ 46 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

نشر المكتب الإعلامي للشيخ بهاء رفيق الحريري تحذيراً بشأن صفحة مزيفة عبر فيسبوك تنتحل شخصية يهاء الحريري وتقوم بنشر منشورات تدّعي توزيع مساعدات مالية وتطلب بيانات شخصية من المواطنين.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للحريري:

يتمّ التداول مؤخرًا بصفحة على موقع فيسبوك تنتحل شخصية الشيخ بهاء رفيق الحريري، وتقوم بنشر منشورات تدّعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين.

يؤكّد الشيخ بهاء رفيق الحريري أنّه لا يمتّ بأي صلة إلى هذه الصفحة أو إلى أيّ من القائمين عليها، وأنّها صفحة مزيّفة ومشبوهة تُدار لأغراض غير نزيهة.

كما يدعو جميع المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع هذه الصفحة أو ما يشابهها.

ويشدّد الشيخ الحريري على أنّ فريقه القانوني قد باشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين قانونيًا، وضمان محاسبتهم أمام الجهات المختصّة، بالتنسيق مع إدارة منصة “ميتا” المعنية.

إنّ أي تواصل رسمي أو مبادرات اجتماعية تصدر حصراً عن القنوات الرسمية المعروفة والمعتمدة.

