صفحة جديدة بين عون و”التقدمي”

أجمعت مصادر رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على إيجابية الزيارة العائلية التي قام بها الأخير إلى المقر الرئاسي الموقت في بيت الدين، إذ قال “التقدمي” إنها صفحة جديدة في العلاقة على مختلف الأصعدة”.

ووصفت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي الزيارة بـ”الجيدة والودية”، مشيرةً إلى أنها تتوج اللقاء السابق الذي حصل الأسبوع الماضي من قِبل وفد “اللقاء الديمقراطي” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وفاعليات الشوف، وتصب في إطار استكمال ترميم العلاقة مع رئيس الجمهورية بعد لقاء بعبدا. وقالت لـ”الشرق الأوسط”: “هي صفحة جديدة على أكثر من مستوى، نأمل أن تتطور إيجاباً إلى الأمام لا سيما أن التحديات الاقتصادية المتنامية تتطلب من كل القوى التحلي بأعلى درجات المسؤولية، وهو ما عبّر عنه جنبلاط عقب اجتماعه بالرئيس عون”.

وعُقد لقاء موسع جمع الرئيس عون واللبنانية الأولى وجنبلاط وعقيلته ونجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، إلى جانب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وعقيلته، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ابنته ميراي عون الهاشم، وزوجها، واستُكمل اللقاء على غداء أقامه الرئيس عون على شرف ضيوفه، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.