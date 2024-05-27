الثلاثاء 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!

منذ ساعة واحدة
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن تفاصيل صفقة محتملة يتم التجهيز لها بين إسرائيل وحزب الله بمجرد وقف القتال في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم: “نأمل في التوصل إلى اتفاق مع حزب الله يتراجع بموجبه عن الحدود مع إسرائيل بمجرد توقف القتال في غزة”.

وبحسب المسؤولين فإن “هذه الصفقة قد تعني تحريك حزب الله لقواته لمسافة تصل إلى 10 أميال (حوالي 16 كم) شمال الحدود مع قيام الجيش اللبناني بملء الفراغ”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، أن “الجيش الإسرائيلي أجرى في الأسابيع الأخيرة تدريبات تحاكي حربا على الأراضي اللبنانية”.

وأضافت أن “التدريبات تشمل سيناريوهات القتال وتحريكا سريعا للقوات وعمل مقرات للقيادة”.

في سياق متصل، نقلت جريدة “الأنباء” الإلكترونية عن مصادر مطلعة قولها إن المساعي الدولية نجحت حتى الساعة في منع توسيع رقعة الحرب وتحويلها إلى اشتباك شامل بين بين حزب الله وإسرائيل من دون قواعد، لكن هذه المساعي ليست مضمونة لأنها فشلت نسبياً في رفح ولم تتمكّن من منع إسرائيل من تنفيذ عملية برّية في المدينة.

وفي هذا السياق، يتوقع بعض المراقبين أن يكون شهرا حزيران وتموز صعبين جداً في هذا السياق، لأن في هذه الفترة من المفترض أن تكون إسرائيل قد انتهت من معركتها في رفح، ومتفرّغة لأي عملية واسعة محتملة في لبنان، فتتسابق في ذلك الحين طبول الحرب مع الجهود الدبلوماسية، فتنجح واحدة وتفشل الأخرى. وتُضيف في هذا السياق: “في حال أراد “حزب الله” تجنّب سيناريو مُشابه لغزّة قد يتجه إلى تسويات معيّنة مرتبطة بوجوده عند الحدود الجنوبية ومرتبطة بالسياسة الداخلية اللبنانية وحتى بسياسات إيران، وقد يُحقق بعض المكاسب في هذا السياق ويتفادى حرباً مدمّرة، لكن هذه التسويات لن تحصل إلّا على نار حامية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    هجوم جوّي ليلي لحزب الله رداً على استهداف مستشفى الشهيد صلاح غندور
    حوار بين "المردة" و"القوات".. ماذا جاء فيه؟
    النائب أنطوان زهرا
    النائب زهرا: لا أرى أفق لوقف القتال في غزة أو في لبنان

    الأكثر قراءة

    احتراق دراجات نارية على طريق المطار
    فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
    مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق
    مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق.. ما علاقته بحزب الله؟
    الدمار في رفح
    غزة تحت النار
    كاتب إسرائيلي يكشف عن خيار وحيد لإنقاذ "إسرائيل" من الهاوية