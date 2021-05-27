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صفير بعد وصوله بيروت.. "كان لا بد من أن يحدث ما حدث لأصحو"

27 - مايو - 2021
آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 6:13 مساءً
سمير صفير

سمير صفير

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اعتبر المُلحن اللبناني سمير صفير أنّ “اللعبة السياسية معروفة والانقسام العمودي غلط كبير وما تعرضت له ردّني إلى 15 سنة للوراء، وما تعرضت له برهن لي أني كنت مخطئًا، فلماذا أدخل في هذه الزواريب؟”.

صفير وفي أولى تصريحاته من مطار رفيق الحريري الدولي قال: “لا بد من ان نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض لأننا سنخسر بلدنا وسنصبح مشردين”.

معلناً أن من أنقذه: “فخامة رئيس الجمهورية واللواء عباس ابراهيم والقوى الأمنية قائد الجيش جوزاف عون واللواء طوني صليبا”.

وعن التحقيقات التي جرت معه، لفت إلى أنها كانت “من قبل 4 محققين والحديث كان سياسيا وسئلت إذا كان لي علاقة بالجناح العسكري لحزب الله وقد قلت إنني مع الجيش وضد الأحزاب المسلحة، واعترفت أنني كنت عنيفًا وكان لا بد من ان يحدث ما حدث لأصحو”.

وختم قائلاً: “أتشكر السعودية لأنها ردتني إلى وعيي وانا كنت “هجوميا” بأساليبي بالتعبير، وخلال الحبس الانفرادي اكتشفت كم كان أسلوبي سيئاً واعتذر من الفنانين واتمنى ان يسامحوني وأسأت لإليسا وهيفاء وهبي ونزار فرنسيس، والرئيس عون لن يتركني وهو أبي الروحي ومريم البسام أبكتني واتوجه لها بالشكر”.

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