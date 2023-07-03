صلح: لتحرّك عالميّ سريع من أجل وقف مجازر العدو في جنين

حيّا النائب ينال صلح في بيان، “الأعمال البطولية التي يسطرها أبطال فلسطين في مخيم جنين منذ ساعات الصباح الأولى”، وقال: “إلى جنين وأبطاله المجد والياسمين، إلى كل شبر من أرضه الطاهرة التي يفجر فيها الأبطال العبوات في وجه الهجوم الهمجي الإرهابي لقوات الاحتلال الصهيوني، إلى الدماء الذكية الطاهرة التي تنزف فيه ألف وألف تحية”.

ورأى أنه “كما في كل مرة سيخرج العدو منكسرًا وسيعود أدراجه رغم حجم الإجرام الذي يقوم به، ورغم المجازر التي يحققها، إلا أن الأبطال المقاومين الفلسطينيين سيكسرون شوكته وسيهزمونه في أرض الصمود والمقاومة والعنفوان في أرض جنين الحبيبة”.

ودعا صلح كل العالم “للوقوف إلى جانب أهلنا في فلسطين وفي جنين”، مشددًا على “التحرك السريع للعالم الحر لوقف مجازر العدو الإرهابية”.