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صليبا من "كوب28": نشهد تأثيرًا للتغيّر المناخي على صحة الإنسان في لبنان

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2023 8:17 مساءً
نجاة عون صليبا

نجاة عون صليبا

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أعلنت النائب نجاة عون صليبا أنّ العمل على مكافحة التغير المناخي بدأ العمل عليه منذ 20 سنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهو موضوع متلاصق مع صحة الأرض وصحة الإنسان، إذ أنّ هذا جزء لا يتجزأ من التغير المناخي.

وأشارت عبر الـ LBCI إلى أن اليوم جدًا مهم في cop28 كونه يتداول في موضوع الصحة، وهو ما شهدناه في لبنان، لافتة إلى أنّ التغير المناخي يؤثر على شح المياه المترابطة مع تلوث المياه التي تؤدي إلى انتشار الأمراض.

وقالت صليبا: “شهدنا تغير الفصول ودرجات الحرارة، مع طول فصل الصيف وقصر الشتاء، والثلوج لم تعد كافية لتتخزن، إضافة إلى ازدياد في الغبار في الهواء ما يسبب أمراضًا تنفسية”، مشددة على وجوب البحث في توزيع الخسائر.

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