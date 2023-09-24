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صليبا: نأمل ألا يكون طرح اسم قائد الجيش "للحرق"

منذ 45 دقيقة
نجاة عون صليبا

نجاة عون صليبا

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أعلنت النائب نجاة عون صليبا أنها عادت عن الاعتصام في البرلمان لأن وجودها بات عكس ما يحدث في تصرّفات النواب، قائلةً: “كنت أعوّل على أن قرار انتخاب الرئيس لبناني لكن نوابنا ينتظرون كلمة من الخارج”.

وتابعت صليبا في حديث لـmtv: “أن اهتمامات الطبقة السياسية ليست للبنان ونُعاني من عدم احترام ممثّلي الشعب في مجلس النواب وأقف إلى جانب النائب ملحم خلف في تطبيق الدستور لحلّ الأزمة”.

وأضافت: “نقوم بدورنا في المجلس النيابي ونُراقب ونُحاسب عبر توجيه أسئلة للوزراء المعنيين ومديري المدارس الرسمية يعملون جاهدين لبدء العام الدراسي ونُساعدهم في ذلك”.

وأكّدت أن “نواب التغيير يسعون لبناء الدولة سوياً ومُنفتحون على أي نقاش ولا نقبل أن يفُرض الرئيس من الخارج، ونأمل بألا يكون طرح اسم قائد الجيش “للحرق”.

ولفتت الى أنه “علينا القيام بتعاون كلّي مع الأمم المتحدة في ما يتعلّق بملف النزوح السوري الذي بات وقحاً”، داعيةً “الشباب لمحاسبة كل نائب انتخبوه وأن يكون هناك استراتيجية لإعادة أموال المودعين ومُحاسبة المسؤولين”.

وقالت: “إن البيئة هي حياتنا والمحافظة عليها من مسؤوليتنا جميعاً وعلينا التحرّك على الأرض لمكافحة التعديات والتلوّث”.

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