صليبا وخلف: لوقف تقاذف المسؤوليات وإنتخاب رئيس

عقد النائبان نجاة صليبا وملحم خلف مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تحدثا فيه عن جلسة اللجان النيابية المشتركة.

وقالت صليبا: “القضية هي قضية وطن وانتخاب رئيس الجمهورية، اما أن يسكتونا داخل المجلس النيابي وفي الجلسات واللجان فهذا أمر غير مقبول”.

وأضافت: “شهدنا في أواخر الاسبوع اجتهادات جديدة من أجل ايجاد صيغة لتطوير النظام من أجل منعنا من التكلم. نذكر النواب الـ 128 أن من واجبهم انتخاب رئيس للجمهورية”.

وتابعت: “الجميع يعرف بماذا ستخرج المسرحية التي جرت اليوم، انها مسرحية غريبة عجيبة، فالجميع كان يهيء الاجواء لجلسة تشريعية نحن نعتبرها مخالفة للدستور وكل التبريرات المقدمة هدفها الوصول الى ذلك، وكل الكلام الذي قيل كله تخبط وضياع. المهم انتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة فاعلة فلماذا يجري تقاذف المسؤوليات؟”.

بدوره، أعلن خلف: “في اليوم الـ83 لتواجدنا داخل المجلس النيابي، العنوان الاساسي الذي نستطيع قوله هو شرعنة الفراغ في الدولة اللبنانية من خلال عجز وتدمير كلي لمفاهيم الديمقراطية في لبنان. هذا الامر يبدأ أولاً بكم الافواه، وبمحاولة تقييد الكلام في النظام، هذا الامر يتفاعل منذ فترة كي لا نذكر بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا أمر مؤسف جدا”.

وأضاف: “أما لماذا نتكلم عن الفراغ، لأن من ليس مهتما بانتخاب رئيس للجمهورية اعتقدنا أنه مهتم بأمور أساسية جوهرية لصيقة بالانسان، انما ما حصل لم يكن عند ظننا، فتقاذف المسؤوليات يؤدي بنا الى مكان واحد، أن لا أولوية لأوجاع الناس والهم الاساسي تقاسم السلطة والحفاظ عليها”.