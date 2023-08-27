صمتٌ أمنيّ وصدى إعلاميّ.. كيف تلقّت "إسرائيل" خبر توقيف "الجاسوسين"؟

لقي خبر توقيف الشبكة التجسّسية في لبنان صدىً لدى الإعلام الإسرائيلي، من غير أن تعلّق عليه المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة، أو يصدر عن أي جهة رسميّة توضيح بهذا الشأن.

وقال أور هيلر، المعلق العسكري في القناة 13 الإسرائيلية، إنّه “في المؤسسة الأمنية لا يعلقون هذا المساء على التقارير الواردة من لبنان”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن زوجين روسيين، رجل وزوجته، اعتقلا من قبل المخابرات اللبنانية وعناصر حزب الله أثناء محاولتهما السفر من المطار في بيروت والصعود الى الطائرة”.

كما تابع المعلق العسكري الإسرائيليّ، أنّه “حسب التقارير، فإنّ الرجل اعترف في التحقيق معه في لبنان بأنه عمل مؤخرًا لصالح المخابرات الإسرائيلية، وطلب منه الذهاب إلى بيروت، وتعقب عناصر حزب الله وتحديدًا مربع الضاحية”.

وذكّر معلّق القناة 13 بأنّه “في السابق سقطت الكثير من شبكات التجسس التي نُسبت للمخابرات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، لكن في المؤسسة الأمنية، وفي الجيش الإسرائيلي لا يعلقون على هذه التقارير المنشورة في لبنان لا نفيًا ولا تأكيدًا”.

كذلك تناقلت صحف إسرائيلية الخبر على مواقعها، واكتفت صحيفة “هآرتس” بنقل الخبر بحسب المصادر اللبنانية، من غير أن تضيف أي تفصيل.

أما صحيفة “معاريف”، فقد علقت بأنّ “إسرائيل لا تحتاج إلى روس أو أجانب آخرين للتجسس”.

بدورها، قالت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة “نوفوستي”، “إنّ السفارة في لبنان على علم بالوضع الحالي فيما يتعلق باحتجاز مواطنين روس في لبنان، وتتخذ الخطوات اللازمة لتوضيح الظروف التفصيلية من الجانب اللبناني”.

وأضافت السفارة أنها “تتخذ، وفقًا للتشريعات الدولية والمحلية، إجراءات للوصول القنصلي إلى المواطنين الروس المحتجزين”.

وكان مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء الياس البيسري، كشف عن توقيف شبكة تجسس لصالح “إسرائيل”، في مطار بيروت، مؤكدًا أنها “كانت تشكل خطرًا على لبنان”.