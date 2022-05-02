صناديق الاقتراع وصلت الى أستراليا... إليكم التفاصيل

مع اقتراب موعد انتخابات المغتربين، تسجل في استراليا نحو 20660 ناخب لبناني للمشاركة في الانتخابات النيابية، وفي سيدني وحدها هناك 16 الف ناخب.

وأبدى الناخبون اهتماماً في الانتخابات وهناك حماسة للاقتراع، ولكن لا يزال الحديث عن وجود مشاكل مستمرة، اذ ان البعض لم يجد اسمه على لوائح الشطب.

وأعلنت معلومات صحفية أن صناديق الاقتراع وصلت الى استراليا، لكن هناك عدد منها وصل متضرراً او متعرضاً للكسر، ويتم البحث ان يمكن استقدام صناديق اخرى.

اما اللوائح فهي موجودة على ورقة واحدة، وبالتالي الدوائر التي تحمل العديد من اللوائح قد تكون اكبر من الظرف.

ومراكز الاقتراع ستربط بكاميرات للبث المباشر مع وزارة الخارجية، الى حين نقل الصناديق بحيث الشركة الشاحنة ستتحمل المسؤولية.

اشارة الى ان الماكينات الانتخابية تعمل لساعات طويل لتنظيم وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع، وستؤمن بعض الجهات وسائل نقل.