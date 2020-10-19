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صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لمساعدة لبنان

منذ 7 دقائق
جهاد أزعور

جهاد أزعور

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أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور للمؤسسة اللبنانية للإرسال أن صندوق النقد على اتم الاستعداد لمساعدة لبنان. إذ كشف ان الصندوق جاهز للمشاركة في المناقشات مع الحكومة الجديدة للحصول على دعم الأموال.

وقال: نتطلع إلى الحكومة المقبلة، والخطوة الأولى هي أن تقدم الحكومة اللبنانية برنامج إصلاحات شامل وموثوق به يساعد في معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية المتعددة التي يواجهها لبنان بسبب الازمات المتعددة التي مر بها لبنان والتي اضيفت اليها تداعيات انفجار 4 اب، وهذا البرنامج يجب ان يكون مدعوما من مختلف الاطراف ويكون موجها الى اعادة الثقة واعادة الاستقرار الاقتصادي.

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