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صندوق النقد الدولي يعلن استعداده مساعدة لبنان ولكن !

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 9:03 مساءً
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: الصندوق “على أتم استعداد” لمساعدة لبنان، لكنه بحاجة إلى شريك داخل الحكومة اللبنانية.

وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي على أتم الجهوزية للعمل مع لبنان من أجل حل مشاكله المالية وإعادة هيكلة ديونه. وأشارت إلى أنه “يد واحدة لا تصفق.. نحن جاهزون وعلى أتم استعداد لمساعدة لبنان؛ نحتاج شريكا.”

وكانت قد أبلغت جورجيفا سي أن أن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي أن الانقسامات التي يعاني منها لبنان تكبل البلد وتحول دون إحراز تقدم على صعيد خطة اقتصادية جديدة.

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