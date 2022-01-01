صندوق النقد: خطة التعافي في لبنان تحتاج عاماً كاملاً

أفادت معلومات الـ”LBCI”، أن “مسؤولين في “​صندوق النقد الدولي​” قالوا إن إنجاز التفاوض مع الـ”IMF” والوصول إلى خطة تعيد ​لبنان​ إلى سكة التعافي يحتاج إلى نحو عام كامل، هذا إذا توحدت رؤية المسؤولين ​اللبنانيين​ الأمس قبل اليوم، وبوشر العمل فوراً وعلى أعلى المستويات، ووضعت القوانين الإصلاحية المرتبطة بالخطة”.

يشار إلى أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استأنفت في أيلول/سبتمبر الماضي، التفاوض مع صندوق النقد الذي لا يزال في الشق التقني وفي مرحلة تحديد الأرقام، فيما لم تضع الحكومة أي خطة للتفاوض عليها.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي من حوالى 55 مليار دولار عام 2018 إلى نحو 20,5 مليار دولار العام 2021.

منذ عامين، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات تبطئ الانهيار المتسارع. ويحمّل جزءاً من المسؤولية لسياسيين يتهمونهم بالمسارعة منذ بدء الأزمة، وبمساعدة المصارف، إلى تحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج، في وقت تمنع البنوك الأموال عن صغار المودعين.