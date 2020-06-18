صندوق النقد: لبنان يحتاج إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.

وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.

وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

نواب بعلبك الهرمل بحثوا مع فهمي في الملف الأمني وقضايا تهم المنطقة

زيارة لسفراء الاتحاد الأوروبي إلى جنوب لبنان… دعمٌ لمهمة اليونيفيل

كاريتاس أطلقت حملة توعية لإلغاء نظام الكفالة

جمعية الحفاظ على البيئة دانت استهتار رواد شاطىء صور بنظافته