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"صندوق النقد" يُحذّر: لبنان في وضع خطير للغاية.. والإصلاحات بطيئة

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 23 - مارس - 2023 3:02 مساءً
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز أنّ “لبنان في وضع خطير للغاية”.

كما لفت راميريز إلى أنّ “تقدّم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”.

وأضاف: “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، مشيرًا إلى أنّ المسودة النهائية لقانون الكابيتول كونترول لا يلبّي الأهداف ويحتاج إلى تعديلات.

وكان وفد صندوق النقد قد التقى اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على المسؤولين المعنيين تمهيدًا لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها.

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