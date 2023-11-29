صندوق النقد يُناقش زيادة "حقوق السحب الخاصة".. هل يستفيد لبنان؟

كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي ناقش اقتراحًا لزيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة 50% بما يتناسب وحصصها الحالية، وأن مجلس محافظي صندوق النقد (أعلى سلطة قرار في المؤسسة) يدرس الاقتراح حاليًا، ويمكن أن يوافق على زيادة المخصصات في كانون الأول 2023.

وأشار المصدر لصحيفة “نداء الوطن” إلى أنّه إذا وافق مجلس محافظي الصندوق على الاقتراح، فسيحصل لبنان على ما يعادل 316.8 مليون وحدة سحب خاصة إضافية، أو ما يقارب 421.7 مليون دولار أميركي بناءً على سعر تحويل حقوق السحب الخاصة في 22 تشرين الثاني 2023.

وأكد مصدر معني أن لبنان لم يتبلغ شيئًا رسميًا بعد. وعليه، يجب الانتظار وعدم المبالغة في تناول الموضوع كأنه واقع لا محالة.