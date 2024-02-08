صواريخ حزب الله تضرب مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة

أعلن حزب الله صباح الخميس عن قصف مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 بالجيش الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة، وتحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلن الحزب عن استهداف ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى “سقوط صاروخ على مبنى في كريات شمونة”، مؤكدة سقوط صواريخ على ثكنة برانيت مقر فرقة الجليل عند الحدود مع لبنان.

وطُلِب من المتبقين في كريات شمونة الدخول إلى الملاجئ، كما وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من ثكنة برانيت عند الحدود الشمالية مع لبنان بعد قصفها بصاروخ بركان، وأعلِن عن إغلاق الطرق المحيطة بمقر فرقة الجليل في ثكنة برانيت بعد سقوط صاروخ بركان”.

وأضافت أن “حريقاً وأضراراً كبيرة في كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من لبنان دون دوي صفارات الإنذار”. كما أشارت إلى أن “هناك أنباء أولية عن إصابة مقر اللواء 769 (حيرام) التابع لفرقة الجليل في كريات شمونة”.

في المقابل تعرضت بلدة كفركلا جنوب لبنان، منذ الصباح لاعتداءات إسرائيلية، حيث قامت حامية موقع مستوطنة المطلة المقابلة بإطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الاحياء السكنية في البلدة.

الى ذلك، أغار الطيران المعادي على بلدة عيتا الشعب، واستهدف القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا، واطراف بلدة الجبين وسهل مرجعيون ومحيط تلة الحمامص وبلدة الخيام.

أغار الطيران الاسرائيلي صباح اليوم، على بلدة عيتا الشعب.

كما استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي بلدة كفركلا وسهل مرجعيون وتلة حمامص والاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا، واطراف بلدة الجبين.

كما نفذ الجيش الاسرائيلي صباح اليوم، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا.