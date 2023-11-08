صواريخ من لبنان واستهداف قوة مشاة.. إليكم التفاصيل

أطلقت مدفعية الجيش الاسرائيلي ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدة ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا.

كما تعرضت أطراف الناقورة ومنطقة اللبونة لقصف مدفعي اسرائيلي.

الى ذلك، سقطت ٣ صواريخ في زرعيت وشتولا سجل قصف مدفعي إسرائيلي طال خراج بلدة رميش.

وأفيد عن إستهداف منزل وسط بلدة حولا بقذيفتين في وقت سقطت قذيفة في وسط البلدة من دون ان تنفجر كما سقطت قذائف بجانب الملعب لكن ولم يسجل وقوع إصابات بل اندلاع حرائق.

وفي وقت لاحق، أفيد بأن الجيش اللبناني قام بتفجير الصاروخ الذي ألقاه العدو الإسرائيلي من طائرة مسيرة على بلدة حولا بالقرب من الملعب البلدي والمنازل ولم ينفجر.

وسقطت قذائف مدفعيّة وقنابل مضيئة على أطراف بلدة راشيا الفخار- العرقوب وعلى أحراج بلدة حلتا وخراج بلدة كفرشوبا وسط تحليق لطيران الإستطلاع الإسرائيلي.

وتعرضت بلدتا ميس الجبل و بليدا لقصف معاد عنيف. كما قصفت إسرائيل بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدة عيتا الشعب.

وأطقت قنابل مضيئة فوق كفرشوبا بغية حرق الاراضي الزراعية، وقصفت حلتا وبسطرة.

من جهته، استهدف حزب الله “بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا ‏وأوقع فيها إصابات مؤكدة”. وقال حزب الله في بيان: ردًا على العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 08-11-2023 بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح. ‏

أما الناطق العسكري الإسرائيلي فأعلن “إصابة جنديين في إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة دوفيف قرب الحدود مع لبنان”.

كما اعلن حزب الله انه استهدف موقع بياض بليدا بالاسلحة المناسبة.

أيضا، أفيد عن تعرض محيط موقع الجرداح الإسرائيلي لنيران مباشرة من لبنان.

وفي المقابل، تعرضت أطراف بلدة علما الشعب الغربية وأطراف بلدة الضهيرة لقصف مدفعي من مواقع الاحتلال الاسرائيلي الحدودية.

وعصراً، حلّقت طائرة استطلاع اسرائيلية ” MK” فوق القطاعين الغربي والأوسط لا سيما فوق الناقورة مرورا بقرى الضهيرة، يارين، مروحين، رامية، عيتا الشعب وصولا الى بنت جبيل ومارون الراس ويارون.

وكانت تلك القرى شهدت قصفا اسرائيليا متقطعا.

وأفادت الوكالة الوطنية بعد دخوله الى بلدة ياطر عن اضرار جسيمة لحقت بالمنزل الذي استهدف بغارة جوية اسرائيلية ليل امس حيث نجا 23 شخصا معظمهم من التابعية السورية.

ولاحقا، سُجل إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية فيما أطلق الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة بمحيط كفركلا.