صوامع الحبوب في خطر.. ووزير البيئة يتحدث عن إشارات غير مطمئنة في الساعات القليلة الماضية

أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّ “الوقاية والاحتراس ضروريان في حال حدوث أي انهيار جزئي لصوامع الحبوب في مرفأ بيروت.

وأضاف ياسين في حديثٍ لموقع “سكاي نيوز” ضمن مقال للصحافية إكرام صعب، “ارتفاع الحرارة من جراء احتراق الحبوب، ورش المياه في عملية الإطفاء، التي لم ينصح بها الخبراء، تسببت في ارتفاع رطوبة الحبوب المتخمرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع”.

وأشار إلى أن، “الخبراء الذين يتابعون الوضع في الصوامع ومحيطها حذروا من الاقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حساسات (Sensors) تم تركيبها بعد الانفجار”.

ولفت إلى أنّ، “هذه الأجهزة الموجودة في المكان أعطت إشارات غير مطمئنة في الأيام والساعات القليلة الماضية، حيث زادت وتيرة الانحناء بشكل متسارع قياسا مع الفترة الماضية”.

وتابع ياسين، “من باب الشفافية وحق الناس بالحصول على المعلومات، وحفاظاً على السلامة العامة وتجنباً لأية مشاكل صحية ناتجة عن تنشّق الغبار، أعلنت كل من وزارتي البيئة والصحة عن إرشادات وإجراءات وقائية مرتبطة باحتمال انهيار أجزاء من صوامع مرفأ بيروت”.

وشدّد على أنه “لا داعي للقلق. الحذر أفضل الوسائل الضرورية للسلامة العامة ولحماية الصحة والبيئة على أمل أن نكون في غنى عن أية مخاطر”.

وأبرز ياسين أن البيان وُجّه إلى سكان المناطق المحاذية للصوامع حيث من المرجّح أن تتأثر المنطقة الأقرب من موقع الحادث (شعاع 500 متر) وتقع داخل حدود المرفأ بكميات غبار كثيفة في الهواء ويجب إخلاؤها فوراً إذا حصل أي انهيار”.