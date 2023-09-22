صوت بيروت إنترناشونال ترد على جريدة الأخبار.. كاتبة مأجورة وصحيفة صفراء

طالعتنا جريدة الاخبار الصفراء في عددها الصادر اليوم والتي عودتنا دائما على الاخبار الملفقة والمزيفة والبعيدة عن الواقع والحقيقة وهي الغارقة بالدجل حتى الثمالة وبحاجة لمن ينتشلها من براثن كذابيها لأسباب نعرفها جيداً، طالعتنا بمقال من الصنف الأصفر الرخيص الذي تحترفه منذ انطلاقتها من تأليف وإخراج “زكية الديراني” تلك التي تسمي نفسها صحافية علما انها ليست ذكية على الاطلاق وأحسنت كتابة اسمها بال “ز” وليس “ذ” وهي التي رائحتها تشوبها شائبة.

وعليه فإن صوت بيروت إنترناشونال تدحض كل ما جاء في المقال الركيك الذي حمل عنوان “انتشال SBI من الفشل والفساد وكل ما ألفته الزكية”.

لذلك يهمنا أن نوضح ما يلي:

أن منصة صوت بيروت إنترناشونال المصنفة أولى لبنانياً وعربياً وجدت لدعم عدد كبير من الإعلاميين والاعلاميات في ظل غياب الدعم عن هؤلاء من المؤسسات الإعلامية المحلية ولتكون منصة لكل لبنان كما أراد السيد بهاء الحريري وبالتالي الحديث عن انها لم تخدم مشروع بهاء الحريري او فشلت في ذلك سخيف وتافه كمُطلقته وكل من عمل في هذه المنصة يعلم هذا الامر.

ثانياً: إن السيد جيري ماهر شريك في هذه الشركة وليس موظفاً و ما يزال يدير منصة صوت بيروت إنترناشونال وسيستمر بإنجاحها وتفوقها على جميع المنصات ولا تزال علاقته ببهاء الحريري كما كانت في السابق تسودها الثقة والأمانة، والحديث عن إقصاء وصلاحيات محدودة وفساد ودعاوى هو من محض خيال كاتبة المقال المأجورة والمعروفة الخلفية.

ثالثاً: الحديث عن خلاف بين ماهر والحريري وانه وصل الى أعلى مستوياته هو من تأليف وخيال وربما أمنية كاتبة المقال المأجورة والصفراء التي تمنت على إدارة المنصة في بدايتها ان تكون فرداً من موظفيها لكن إدارة المنصة ارتأت ان ترفض طلبها لأنها لا تحاكي المستوى المطلوب فضلاً عن أن المنصة اختارت أفضل وأهم الأسماء فقط على الساحة الاعلامية.

وأخيرا وليس آخراً حري بكاتبة المقال المأجورة وحفاظاً على شرف مهنة الصحافة ومصداقيتها ومصداقية الصحيفة التي لا تنفك عن تلفيق الأخبار عموما وعن صوت بيروت إنترناشونال ورئيس مجلس إدارتها خصوصاً لأسباب شخصية أن تتوخى الحذر والدقة في كتابة المقالات والمغالطات التي تسيء الى الجريدة نفسها ولصاحب المقال ولا تسيء إلى من تتناولهم في مقالاتها.

رداً على جريدة الأخبار الصفراء للتزوير والفبركة والإرتزاق! pic.twitter.com/dlRvgCimnX — Jerry Maher (@jerrymahers) September 22, 2023