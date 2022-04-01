صوت بيروت انترناشونال تحصل على موجز عقد التأسيس لحركة سوا للبنان

حصلت “صوت بيروت انترناشونال” على موجز عقد التأسيس لحركة “سوا للبنان”، الذي يتضمن الأسس والمشاريع والمبادئ والهيكلية ودور المجالس واللجان وفريق الخبراء.

من هي سوا للبنان؟

1. سوا للبنان (سوا) هي حركة سياسية لبنانية عابرة للطوائف تؤمن بالقيم الديمقراطية والإنسانية ولامركزية السلطة؛ وتدافع عن استقلال لبنان وحريته واستقراره وهويته العربية.

2. تسعى حركة سوا إلى تقديم حلول حقيقية للتحديات التي تواجه لبنان اليوم، تشمل اقتصاداً يعمل من أجل الجميع، ونظام رعاية صحية شامل، تكون فيها الكهرباء والمياه حقّ أساسي، كما أنها ستواجه الفساد في هياكل ومؤسسات الدولة والمجتمع اللبناني. وهي تعمل على بناء دولة حديثة ومستقرة تقوم على مبدأ سيادة القانون والمؤسسات والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الناس.

مجلس الأمناء

3. يتكون مجلس الأمناء (المجلس) من أعضائه المؤسسين. ويعين الأعضاء اللاحقون في المجلس من قبل الأعضاء الحاليين بالتوافق. ويشمل أعضاؤها الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء المكتب السياسي. إنّ الحد الأقصى لعدد الأمناء في المجلس هو 40.

4. يقوم المجلس بما يلي:

• تعيين وعزل أعضاء المكتب السياسي

• وضع السياسات والأولويات العامة لسوا

• مناقشة سياسات سوا المستقبلية، بناءً على التقارير والدراسات، بما في ذلك تلك التابعة للمكتب السياسي واللجان

• تعيين المستشار القانوني والمدقق الداخلي، بعد موافقة الرئيس

• تعديل النظام الداخلي لسوا بأغلبية الثلثين.

5. يجتمع المجلس مرة في الشهر أو حسب تقدير الرئيس. يتم اتخاذ القرارات من قبل غالبية الحاضرين. وإذا انقسمت الأصوات بالتساوي، يكون للرئيس صوت مرجح.

6. يتولى الرئيس، أو في حالة غيابه نائب عنه يفوضه الرئيس، رئاسة المجلس. ويقوم المدير التنفيذي، أو أي مندوب يعينه، بدور أمين المجلس.

7. إنّ ولاية المجلس هي أربع سنوات. ويحق لأي عضو أن يُعاد تعيينه من قبل الأعضاء المتبقين.

8. لا يمكن إقالة أي عضو إلا بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين. تشمل أسباب الإقالة: الأنشطة التي لا تتوافق مع قيم سوا؛ عدم حضور خمس اجتماعات متتالية دون سبب وجيه؛ أي سبب آخر يجعل استمرار عضويته غير متوافقة مع سوا.

9. يمكن للعضو تقديم استقالته من المجلس عبر خطاب مقدم إلى الرئيس.

10. إذا سعى أحد الأعضاء إلى الترشح للبرلمان، أو أصبح عضواً في البرلمان، فإنه يظل عضواً، ولكن يجب عليه الانسحاب من أي لجنة يتواجد فيها.

المكتب السياسي

11. يشكل المكتب السياسي القيادة السياسية لسوا. ويكون عدد أعضاء المكتب السياسي ثمانية أعضاء كحد أقصى. ويرشحهم المجلس من بين أعضاء المجلس. وعليهم أن يختاروا فيما بينهم بالتوافق رئيساً وثلاثة نواب للرئيس كحد أقصى. تكون ولاية المكتب السياسي أربع سنوات. وعند انتهاء الولاية، يمكن إعادة تعيين عضو بالتوافق لولاية أخرى غير قابلة للتجديد مدتها أربع سنوات.

12. لكل عضو في المكتب السياسي الحق في أن يكون له مستشار واحد، يمكنه حضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. يجب أن تتم الموافقة على المستشار من قبل الرئيس بعد إجراء المتطلبات المناسبة.

13. يقوم المكتب السياسي بما يلي:

• تعيين وعزل المدير التنفيذي

• رسم سياسات وأولويات سوا التفصيلية بما يتماشى مع أولويات المجلس

• يحدد الاتجاهات في جميع المجالات

• تنظيم ودراسة القضايا السياسية والدستورية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بلبنان من أجل اقتراح، المطالبة وتنفيذ حلول لمشاكل لبنان

• مراقبة عمليات التنفيذ

• ترشيح المرشحين للانتخابات البرلمانية والبلدية

• الموافقة على التعيينات في المكتب التنفيذي، بناء على اقتراح المدير التنفيذي

• الموافقة على فتح أو إغلاق المكاتب الإقليمية

• تحديد جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمناء

• اقتراح تعديلات على النظام الداخلي للمجلس

14. بناء على السياسات والأولويات، يقرر المكتب السياسي، بالاتفاق مع الرئيس، الميزانية المالية السنوية لسوا، التي يعدها المدير التنفيذي والمدير المالي.

15. يوافق المكتب السياسي على الحسابات المالية السنوية التي يتمّ مراجعتها وتدقيقها.

16. يجتمع المكتب السياسي مرة واحدة في الأسبوع أو حسب تقدير الرئيس. يتم اتخاذ القرارات من قبل غالبية الحاضرين. وإذا انقسمت الأصوات بالتساوي، يكون للرئيس صوت مرجح.

17. يحتفظ المدير التنفيذي بمحاضر جميع الاجتماعات ويرسلها إلى المجلس والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي.

18. إذا سعى عضو في المكتب السياسي للترشح للبرلمان، أو أصبح عضواً في البرلمان أو وزيراً، فعليه / عليها التنحي عن المكتب السياسي.

الرئيس

19. ينتخب المجلس الرئيس لولاية أولية مدتها أربع سنوات. وعند انتهاء الولاية، يجوز انتخاب الرئيس لولاية أخرى غير قابلة للتجديد مدتها أربع سنوات. عند انتهاء الولاية الثانية، لا يمكن إعادة انتخاب الرئيس.

20. يعتبر الرئيس قائد لسوا، وكلّ من المجلس والمكتب السياسي على حد سواء. ويسعى جاهداً لتحقيق أهداف سوا.

21. يمثل الرئيس سوا داخلياً وخارجياً. وهو يعمل كمتحدث رسمي باسم المجلس والمكتب السياسي. يجوز للرئيس في أي وقت تعيين متحدث رسمي.

22. سيقوم الرئيس أو مندوبه بالتوقيع على جميع الوثائق القانونية المتعلقة بسوا.

23. يجوز للرئيس تفويض واحد أو أكثر من مسؤولياته لنائب الرئيس للمدة التي يراها ضرورية. يكون الرئيس مسؤولاً بشكل مشترك مع العضو المفوض عن المسؤوليات المفوضة.

24. يجوز للرئيس تعيين مستشار واحد أو أكثر لتقديم المشورة له/لها في اتخاذ القرارات المتعلقة بسوا وإدارة الحركة. قد يكون المستشار (المستشارين) من داخل المجلس أو خارجه.

25. إنّ الدور الأساسي لنواب الرئيس هو دعم الرئيس. يجوز لنائب الرئيس أن يحل ّمحل الرئيس ويتصرف نيابة عنه في حالة غيابه. يجوز للرئيس في أي وقت تكليف نائب الرئيس، أو أي من نواب الرئيس، بمسؤوليات و/أو صلاحيات محددة لفترة زمنية محدودة أو غير محدودة.

المكتب التنفيذي

26. يعمل المكتب التنفيذي كفرع تنفيذي لحركة سوا في جميع المجالات والقطاعات والمناطق. وهو مسؤول عن تنفيذ سياسات المكتب السياسي وأولوياته وقراراته، وعن ضمان عمل سوا وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة المالية.

27. يضمّ المكتب التنفيذي كبير موظفي الإدارة، وكبير موظفي العمليات، وكبير مديري الاتصالات، والأعضاء الآخرين الذين يعينهم المدير التنفيذي ويوافق عليهم المكتب السياسي.

28. يرأس المكتب التنفيذي المدير التنفيذي. ويتضمن دوره:

• العمل كحلقة وصل بين المكتب السياسي والمكتب التنفيذي

• تنفيذ السياسات والخطط والقرارات التي يقرها المكتب السياسي

• وضع وتنفيذ خطة تواصل على نطاق البلد، يوافق عليها المكتب السياسي

• ضمان الإدارة الفعالة لجميع الموظفين

• تقديم تقارير شهرية إلى المكتب السياسي للأنشطة والإجراءات المقترحة

• وضع الميزانية السنوية لتقديمها إلى المكتب السياسي

• تقديم التقارير المالية الشهرية إلى المكتب السياسي.

29. يعين المكتب السياسي المدير التنفيذي ويقدم تقاريره إليه. يحق للمكتب السياسي إقالة المدير التنفيذي بعد اتخاذ قرار بالأغلبية.

30. إذا سعى عضو في المكتب التنفيذي للترشح للبرلمان، أو أصبح عضواً في البرلمان، فيجب عليه / عليها التنحي عن المكتب التنفيذي.

المنسقون الإقليميون

31. يعين المدير التنفيذي المنسقين الإقليميين بعد موافقة المكتب السياسي على النشاط السياسي في كل دائرة انتخابية. وعليهم أن يقدموا تقاريرهم إلى المدير التنفيذي. وهم مسؤولون عن تنفيذ خطط وأولويات سوا على النحو الذي يحدده المكتب السياسي.

32. يجوز للمدير التنفيذي إنشاء مكاتب إقليمية بموافقة المكتب السياسي والرئيس. وتعمل المكاتب الإقليمية على اتصال وثيق بالمنسقين الإقليميين وتوفر لهم كل الدعم اللازم.

33. وقد يكون المنسقون الإقليميون أو لا يكونون أعضاء في المجلس.

اللجان

34. يُنشئ المجلس لجاناً متخصصة لدراسة مشاكل لبنان واقتراح الحلول على أساس أولويات سوا. وتقدم اللجان تقاريرها إلى المجلس. ويرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس وتتألف من ثلاثة أعضاء أو أكثر. ويكون أعضاء اللجنة متخصصين، من ضمنهم أعضاء فريق الخبراء، كل في مجاله. قد يكونون أو لا يكونون أعضاء في المجلس أو سوا.

35. يجوز إنشاء اللجان التالية، إذا لزم الأمر، وفقاً لأولويات سوا:

• لجنة الشؤون القانونية والقضائية ومكافحة الفساد

• لجنة العلاقات الخارجية

• لجنة الدفاع والأمن

• لجنة الشؤون الداخلية والبلدية

• لجنة الاقتصاد والمالية

• لجنة الصناعة والتجارة والزراعة

• لجنة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا

• لجنة البنية التحتية والنقل والعمران والطاقة

• لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية

• لجنة التعليم والمواطنة والثقافة

• لجنة البيئة والسياحة

• لجنة الجندرة والمسنين والشباب والرياضة

• لجنة الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان.

36. يشمل نطاق عمل اللجان ما يلي:

• دراسة واقتراح الحلول

• ابتكار حلول عملية

• متابعة الأعمال والأنشطة المنفذة

• تقييم الأثر الفعلي المثبت للأنشطة والأعمال المنفذة.

فريق الخبراء

37. يتمّ إنشاء فريق من الخبراء، الذين يقدمون المشورة لكل من المجلس والمكتب السياسي. ويتألف الفريق من أكاديميين وأخصائيين وباحثين مستقلين، يتميزون بالمعرفة والاحترام في مجالات تخصصهم.

38. سيتولى تنسيق أعمال الفريق رئيس يعينه المكتب السياسي. يجوز ترشيح أعضاء الفريق إما من قبل الرئيس أو المكتب السياسي، رهناً بموافقة الرئيس وبعد اتخاذ الإجراءات المناسبة.

39. يعمل الفريق بشكل وثيق مع لجان سوا. ولا يعتبر أعضاء الفريق أعضاء في سوا.

40. يجوز أن يتقاضى أعضاء الفريق أجوراً عن مهمات أو تقارير محددة.

التدقيق الداخلي

41. يعين المجلس مدققاً داخلياً، بعد موافقة الرئيس. وتتمثل مهامه بما يلي:

• تنفيذ جميع العمليات المالية والإدارية والتشغيلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية

• ضمان عملية تنفيذ جميع المشاريع بفعالية وكفاءة، مع إيلاء الاعتبار للتكلفة وتحقيق الأهداف بما يتماشى مع سياسات سوا

• ضمان أنّ جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة قد تمّت على أكمل وجه مع جميع الأمناء والموظفين وأعضاء اللجان؛ والتحقيق على النحو الواجب والسريع في أي ادعاءات بالفساد.

42. يكون المدقق الداخلي مسؤولاً بشكل مباشر أمام الرئيس أو مندوبه المعين.

المشورة القانونية

43. يعين المجلس، بموافقة الرئيس، مستشاراً قانونياً ويستشيره للتأكد من مطابقته لجميع القوانين المعمول بها.