صوت بيروت انترناشونال تكشف الرد اللبناني على سوريا بشأن أبراج الحدود

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن وزارة الخارجية والمغتربين ارسلت الرد اللبناني على الرسالة السورية التي تضمنت احتجاجاً على اقامة الأبراج على الحدود الشرقية الشمالية للبنان.

وكشف مصدر ديبلوماسي ان المسألة أمنية ورسالة الخارجية تضمنت الرد الذي وضعه الجيش اللبناني الذي لم يضطر إلى تبرير نفسه.

بل ان الرد تضمن الوقائع على الأرض وانه على تعاون وتواصل مستمرين ودائمين مع الجانب السوري، وأظهر في الرد الوقائع الشفافة والواضحة، وبالتالي، ان الرد اللبناني لم يأت في الإطار الذي تم وصفه من الجانب السوري.

ويشار إلى أن بريطانيا مولت إنشاء نحو 70 برجاً حدودياً لمساعدة الجيش اللبناني في مراقبة عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود وأن الجيش يتولى هذه الأبراج.