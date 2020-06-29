“صوت بيروت انترناشونال” يتضامن مع الزميل جورج غرة.. ” البلاغ الصادر بحقه اعتداء سافر على الحريات”

الخطر على الحريات في لبنان يزداد، هذه المرة وصل الامر الى اصدار بلاغ بحث وتحري بحق رئيس تحرير موقع VDLnews جورج غرة على خلفية شكوى مقدمة من مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني المستقيل حديثا، والسبب مقال نشره الموقع يتناول المدير العام.

غرة شرح على حسابه الخاص عبر موقع “فيسبوك” تفاصيل ما جرى معه حيث كتب” منذ نحو اسبوعين اتصل فيي مؤهل اول من المباحث الجنائية طلب مني المثول امامه يوم الجمعة الماضي بشكوى من مدير عام وزارة المالية Alain Bifani – آلان بيفاني المستقيل حديثا. بلغت المؤهل اني صحافي ومنتسب لنقابة المحررين ولا امثل الا امام قاضي التحقيق او محكمة المطبوعات”

واضاف “اليوم عرفت انو صدر بحقي بلاغ بحث وتحري وصرت مطلوب لانو نُشر مقال على موقع vdlnews بيتناول المدير العام وممارساتو” متسائلاً “هل المدير العام بيعرف انو لازم يتشكى بمحكمة المطبوعات على صحافي؟ والمدعي العام كيف بيصدر بحث وتحري بحق صحافي لانو نشر مقال مستند على معلومات ومعطيات موثوقة؟ هيدا بلد الحريات وصل انو يلاحق صحافيين بسبب مقال صحافي، ولا زلنا منتظرين يكشف الحسابات ويرفع السرية المصرفية” وختم “الامر بعهدة وزيرة العدل ماري كلود نجم ونقيب المحررين جوزيف القصيفي.”

موقع “صوت بيروت انترناشونال” يعلن تضامنه مع غره، ويعتبر البلاغ الصادر بحقه “اعتداء سافراً على الحريات في لبنان لترويض وتقييد كل من يزعج السلطة، فهناك من يريد للصحافة أن لا تمارس دورها وتقول الحقيقة، على الرغم من ان الحرية في لبنان حق دستوري ولا يحق لأحد الاعتداء عليه”.