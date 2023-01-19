"صوت بيروت انترناشونال" يواكب اعتصام النواب داخل البرلمان.. ما آخر المستجدات؟

واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” الاعتصام الذي ينفذه “نواب التغيير” في مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد استمرار التعطيل للجلسة الـ 11 على التوالي التي عقدت قبل ظهر اليوم في البرلمان.

بعد الجلسة، قرّر النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام داخل مجلس النواب، ثمّ انضمّ إليهم عدد من “نواب التغيير” للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم ورفع الصوت من أجل انتخاب رئيس.

هذا وقد أظهر فيديو لـ “صوت بيروت انترناشونال” النواب المعتصمين في المجلس في ظلّ غياب التيار الكهربائي، حيث استخدموا هواتفهم الخلوية من أجل الإضاءة.

في محيط المجلس، نظّم عدد من المواطنين تحرّكًا لمساندة النواب المعتصمين في قاعة المجلس، ودعمًا لمطلبهم بضرورة انتخاب رئيس.