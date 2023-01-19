الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"صوت بيروت انترناشونال" يواكب اعتصام النواب داخل البرلمان.. ما آخر المستجدات؟

منذ ساعة واحدة
وضاح الصادق ومارك ضو ينضمان إلى النواب المعتصمين

وضاح الصادق ومارك ضو ينضمان إلى النواب المعتصمين

A A A
طباعة المقال

واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” الاعتصام الذي ينفذه “نواب التغيير” في مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد استمرار التعطيل للجلسة الـ 11 على التوالي التي عقدت قبل ظهر اليوم في البرلمان.

بعد الجلسة، قرّر النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام داخل مجلس النواب، ثمّ انضمّ إليهم عدد من “نواب التغيير” للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم ورفع الصوت من أجل انتخاب رئيس.

هذا وقد أظهر فيديو لـ “صوت بيروت انترناشونال” النواب المعتصمين في المجلس في ظلّ غياب التيار الكهربائي، حيث استخدموا هواتفهم الخلوية من أجل الإضاءة.

في محيط المجلس، نظّم عدد من المواطنين تحرّكًا لمساندة النواب المعتصمين في قاعة المجلس، ودعمًا لمطلبهم بضرورة انتخاب رئيس.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس
كلاس: من الأخطر "الثلث المعطّل" أم "الوزير المعطّل"؟!
اجتماع في وزارة الداخلية
زحمة وإقلاق راحة في الجميزة.. ومولوي يُتابع "الواقع الأمني"
مصرف لبنان
كم بلغ حجم التداول على "صيرفة"؟

الأكثر قراءة

كمال حايك
بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟
فضيحة في صناعة اللبنة
فضيحة خلط اللبنة بـ "الجفصين".. ماذا كشف رئيس نقابة الصناعات الغذائية؟
الدولار والليرة اللبنانية
لأصحاب القروض السكنية.. ودعوا الـ1500 وتجهزوا للولار!