صوت بيروت تكشف بالأرقام.. حوافز بالفريش دولار لفئة معينة من موظفي الدولة!‎

يشهد لبنان على أزمة نقدية واقتصادية مُستفحلة تسبّبت في زعزعة ركائز مُختلف القطاعات، فيما يعيش القطاع العام في صالة الانتظار للحوافز التي كان قد وعدهم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعلمت “صوت بيروت انترناشونال” من مصادر مطلعة أن موظفي:

1- وزارة المالية بكافة مديرياتها

2-وموظفي رئاسة الجمهورية

3-وموظفي رئاسة مجلس الوزراء

4-وموظفي مجلس الخدمة المدنية

5-وموظفي التفتيش المركزي

6-وموظفي الهيئة العليا للتأديب

7-وموظفي ديوان المحاسبة قبضوا

تقاضوا اليوم حوافز إضافية على رواتبهم وذلك حسب الفئات على الشكل التالي:

-الخامسة: ٣٠٠ $

-الرابعة: ٤٠٠ $

-الثالثة: ٥٠٠ ب

-الثانية:٦٠٠ $

-الاولى : ٧٠٠ $

هذا و مازال موظفو القطاع العام ينتظرون الحوافز التي وعدهم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ شهر تشرين الثاني الماضي مستغربون المماطلة بإقرار هذا الموضوع و اعتماد الاستنسابية في إعطاء الموظفين حقوقهم.

هذا وعلمت “صوت بيروت انترناشونال” ان إحدى الموظفات كتبت منشوراً على صفحتها على فيسبوك دعت على الموظفين الذين تلقوا حوافز ” انشالله بيصرفوهن على المستشفيات” مع العلم ان هذه الموظفة لديها أخوان تلقوا هذه الحوافز.