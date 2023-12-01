"صوت بيروت" يواكب الهدوء الحذر في الجنوب.. هل تعود المناوشات؟

يسيطر الترقب والهدوء الحذر على القطاعين الغربي والأوسط من الناقورة غربًا حتى مروحين وبنت حبيل شرقًا وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع.

بالمقابل، مشّط جيش الاحتلال الإسرائيليّ على الحدود الجنوبية، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، محيط موقع الراهب، قبالة بلدة عيتا الشعب. في وقت أفيد بأنّ جيش الاحتلال رفع حالة التأهب على حدوده الشمالية مع لبنان.

إلى ذلك، أشار الكاتب والمحلل السياسي محمد حمية، في حديث إلى “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي استأنف العدوان على غزة لتحسين أوراق التفاوض، لافتًا إلى أنّ أمين عام حزب الله حسن نصر الله كان واضحًا بربط الوضع الأمني والعسكري في جنوب لبنان بمجريات الميدان في غزة، وبالتالي فإنّه مع استئناف القتال في القطاع فإنّ الوضع في الجنوب لن يبقى محافظًا على هذا الهدوء، وفي أي لحظة ممكن أن يفتح حزب الله النار بعد تقييم الأوضاع في غزة.