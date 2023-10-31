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"صوت بيروت" يُواكب تطورات الجنوب المسائيّة.. كيف يبدو المشهد؟

منذ 21 ثانية
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء كفرشوبا، وسط أعمال تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة في محيط موقع السماقة.

كما قصفت مدفعية العدو بالقذائف الحارقة الوادي الممتد من البستان حتى مروحين. فيما أغار الطيران المعادي فوق وادي بلدة مروحين، وألقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

إلى ذلك، استهدفت قوات الاحتلال منطقة الشيخ زين في بلدة مروحين. بينما توجهت عناصر الإطفاء لإخماد الحريق الناتج عن الغارة التي استهدفت المنطقة.

كذلك أطلقت القوات المعادية قذائف حارقة على منطقة وادي العليق بين بلدتي البستان ومروحين.

فيما قصفت مسيرة معادية المنطقة الواقعة بين بليدا وميس الجبل.

جاء ذلك في وقت تسبب الحريق الذي اندلع في منطقة اللبونة – خراج الناقورة، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، بانفجار ألغام أرضية عدة.

هذا وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” تطورات الأوضاع على الساحة الجنوبيّة، مشيرًا إلى أنّ طيران التجسس الإسرائيلي حلّق مساء على علو منخفض في فضاء صيدا، حيث بدأ على طول خط الزهراني وصولًا إلى المدينة.

كما حلّق طيران التجسس المعادي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وبرجا.

بالمقابل، تجدد اندلاع النيران بشكل قوي، في محيط موقع جل العلام التابع للعدو الإسرائيلي.

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