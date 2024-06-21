صورة.. احذروا الحرائق في هذه المناطق

عمم الدفاع المدني على منصة “إكس” نشرة احتمال حرائق الغابات التي تظهر مدى خطر نشوب الحرائق في المناطق.

هذا وأوضحت وزارة البيئة في بيان الخميس 20-6-2024، “أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مناطق البقاع الغربي وراشيا وعكار لذلك، تدعو وزارة البيئة الجميع إلى توخي الحذر الشديد وتجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي.

كما تدعو الوزارة البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية مراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الأول في الوقت المناسب” وختمت “إن مساهمتكم في هذا الأمر أساسية للحفاظ على سلامة البيئة ومنع انتشار الحرائق”.