صورة.. الجماعة الإسلامية في لبنان تنعى قياديين من قوات الفجر

نعت الجماعة الجماعة الإسلامية في لبنان وجناحها العسكري “قوات الفجر”، القياديين “مصعب سعيد خلف” و “بلال محمد خلف”، اللذين استشهدا بغارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما في في البقاع الغربي بعد ظهر اليوم الجمعة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أعلن أن سلاح الجو الإسرائيلي قد اغتال “مصعب خلف” القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان، باستهداف سيارته بمسيرة على طريق ميدون – السريرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن القيادي في الجماعة الإسلامية “مصعب خلف” عمل لشن هجمات ضد إسرائيل في منطقة جبل روس (هار دوف) ومناطق أخرى في الآونة الأخيرة، إضافة لتنسيقه عمليات أخرى بالتعاون مع حركة حماس في لبنان.