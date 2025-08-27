صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب

بعد فيديو تسريحة الشعر من طوني المندلق، انتشرت صورة تجمع المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بالمصمم اللبناني الشهير إيلي صعب.

وفي وقت سابق، نشر مصفف الشعر طوني المندلق فيديو وهو يقوم بقص وتسريح شعر أورتاغوس قائلًا: “المرأة التي كنتم تنتظرونها جميعًا”.

الفيديو حصد تفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين، لكنه في الوقت ذاته قوبل ببعض التعليقات السلبية ممن اعتبروا أن الفيديو الذي نشر خلال وقت حساس سياسيًا، يعطي انطباعًا بالتساهل في التعاطي مع ملفات سياسية كبرى، غير أن مصادر دبلوماسية دافعت عن اللقطة باعتبارها “إنسانية وعفوية”، ولا تنتقص من جدية المحادثات الجارية.