الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 10:16 صباحًا
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس

A A A
طباعة المقال

بعد فيديو تسريحة الشعر من طوني المندلق، انتشرت صورة تجمع المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بالمصمم اللبناني الشهير إيلي صعب.

وفي وقت سابق، نشر مصفف الشعر طوني المندلق فيديو وهو يقوم بقص وتسريح شعر أورتاغوس قائلًا: “المرأة التي كنتم تنتظرونها جميعًا”.

الفيديو حصد تفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين، لكنه في الوقت ذاته قوبل ببعض التعليقات السلبية ممن اعتبروا أن الفيديو الذي نشر خلال وقت حساس سياسيًا، يعطي انطباعًا بالتساهل في التعاطي مع ملفات سياسية كبرى، غير أن مصادر دبلوماسية دافعت عن اللقطة باعتبارها “إنسانية وعفوية”، ولا تنتقص من جدية المحادثات الجارية.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الداخلية اللبنانية
    وزارة الداخلية: عيد الأمن العام الثمانون مناسبة للفخر
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    فيديو.. وصول المبعوث الأميركي باراك إلى مرجعيون
    اليازا
    اليازا تحذّر من تكرار المأساة السنوية خلال فصل الشتاء

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    أمن الدولة يقفل محلّ مختار سابق
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش