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صورة تشير الى موقع القيادي "أبو نعمة" الرفيع في الحزب.. فمن يكون؟

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2024 9:21 مساءً
محمد نعمة ناصر "أبو نعمة"

محمد نعمة ناصر "أبو نعمة"

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قتل قائد وحدة “عزيز” التابعة لـ”حزب الله” محمد نعمة ناصر “أبو نعمة”.

ونشر الجيش الإسرائيلي معلومات عن العملية والشخصية المستهدفة، ولفت إلى أن “ناصر كان يعمل قائداً لوحدة “عزيز” التابعة لحزب الله والمسؤولة عن عمليات الإطلاق الصاروخية من جنوب غرب لبنان باتجاه إسرائيل”.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، كان ناصر “يشغل منصبه منذ العام 2016، وكان مسؤولاً عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية والأخرى المضادة للدروع من منطقة جنوب-غرب لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي، كما كان يوجّه مخططات غسكرية عديدة أخرى ضد إسرائيل طيلة الحرب وكان يؤدي وظائف هامة لدى الحزب”.

وكان ناصر قد تولّى وظيفة توازي تلك التي كان يتولاها المدعو طالب سامي عبد الله، قائد وحدة “النصر”، وكان الاثنان يعتبران من أرفع القيادات لحزب الله في جبهة جنوب لبنان، حسب الجيش الإسرائيلي.

وبعد مقتله، انتشرت صورة لناصر برفقة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وهي إشارة إلى موقعه الرفيع في “حزب الله”.

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