“صورة”.. جريمة تودي بحياة طبيب أسنان داخل عيادته في “أبلح”!!

فجعت مدينة زحلة اليوم بنبأ وفاة طبيب الأسنان إيلي جاسر الذي كان قد تعرض للطعن بآلة حادة من قبل شخص في عيادته ببلدة أبلح، عند مستديرة ابلح الفرزل.

الطبيب جاسر وهو في العقد الثالث من العمر، وافته المنية جراء تعرضه لعدة طعنات قاتلة من قبل شخص داخل العيادة، وقد عمل عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى الخوري العام في زحلة، حيث توفي هناك.

ناشطون من بلدة ابلح قالوا ان الجاني من آل فهد وهو من نفس البلدة أبلح وانه قام بهذه الجريمة النكراء على خلفية تأخير موعده ساعة.

بدورها استنكرت نقابة اطباء الاسنان في لبنان –بيروت- بشدة الاعتداء الغاشم الذي ذهب ضحيته الزميل الدكتور ايلي جاسر خلال تأدية واجبه الانساني في عيادته، وتدين النقابة التفلّت الأمني المستشري ، كما طالبت النقابة، القوى الأمنية والقضائية بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة البشعة وانزال اقصى العقوبات بالمجرمين العابثين بأمن البلاد والعباد. كما تحتفظ النقابة بحقها في الادعاء حرصا على كرامة وحياة الزملاء ومنعا لتكرار مثل هذه الجرائم.

وبعد ظهر اليوم أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن اللبناني “س.ف” الذي طعن طبيب الأسنان إيلي جاسر طعنات عدّة داخل عيادته في أبلح مما أدى إلى مقتله.

بعد التحقيق الأولي تبين أن الدافع هو اعتراضه على نتيجة علاج خطيبته من قبل الطبيب، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.