صورة.. جمارك المطار تضبط مخدرات مهربة بطريقة "غريبة"!

تمكّنت جمارك المطار من ضبط عملية تهريب مخدرات مع المسافر اللبناني ر.ب القادم من افريقيا على متن الطيران القطري.

وأفادت معلومات LBCI، بأن المخدرات كانت موضوعة بحرفية كبيرة مذوبة داخل 8 قناني.

وتمّ تسليم الموقوف والمضبوطات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي.

يشار إلى أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي كان قد شارك في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه عمان لوزراء الداخلية في كل من الأردن ولبنان والعراق وسوريا لبحث الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها.

ولفت إلى أن موقع لبنان بين الدول العربية يحتّم علينا العمل لتجنيبه أن يكون مصدر اذى وضرر لأبنائه او للدول العربية الشقيقة والخليج العربي”.

وأكد استمرار لبنان في ضبط عمليات تهريب المخدرات بحزم بجهود السلطات الأمنية اللبنانية منوها بالدور “الذي تقوم به الأجهزة كافة”.

وشدد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين بلداننا لمحاربة هذه الجريمة.