صورة.. سقوط مسيرة إسرائيلية في الناقورة

سقطت مسيّرة إسرائيلية في أحد شوارع بلدة الناقورة، بعد أن ألقت قنبلة باتجاه أحد الشوارع داخل البلدة. وقد وافاد مندوب” الوكالة الوطنية للاعلام ” بأن المسيّرة تعرضت لعطل تقني أدى إلى سقوطها وتحطمها، من دون أن تُسجل أي إصابات.

وفي وقت سابق نفّذت مسيرة إسرائيلية، عند حوالي الساعة 10:15 من صباح اليوم، غارة جوية بواسطة صاروخ موجّه، استهدفت سيارة من نوع “رابيد” كانت تسير على طريق طلعة الجيش في منطقة تول – الكفور ، في قضاء النبطية.

وبحسب بعض المصادر المحلية فقد أدى الاستهداف إلى اشتعال النيران في السيارة المستهدفة فوراً، ما أسفر عن مقتل سائقها على الفور.

وقد هرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من مختلف الجمعيات الصحية إلى مكان الانفجار، حيث عملت على إخماد الحريق ونقل الضحية إلى المستشفى.