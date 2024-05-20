الأثنين 12 ذو القعدة 1445 ﻫ - 20 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة.. شهيد وجريح في غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري

منذ 5 دقائق
A A A
طباعة المقال

أفادت مصادر مطلعة في مدينة صور، بسقوط شهيد وجريح في غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري جنوبي لبنان.

فيما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم الاثنين، غارتين متتاليتين على حي سكني وسط الناقورة وميس الجبل مما أدى لسقوط 4 شهداء إضافة لعدد من الجرحى.

وأدت الغارات لتدمير منزلين وإصابة منازل أخرى بأضرار واسعة.

ثم اغارت مسيّرة على محيط تواجد فريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية وافيد عن اصابة أحد المدنيين نقلته كشافة الرسالة الاسلامية الى أحد مستشفيات المنطقة.

واستهدف الجيش الاسرائيلي ايضا اطراف الناقورة (حامول) بالقذائف المدفعية.

كما شنّ الطيران الحربي غارة على بلدة العديسة في محيط “البانوراما”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب سجيع عطية
    النائب عطية: 40% هدر وتعدٍّ على الشبكة العامة
    "الكتائب": كنّا وسنبقى رأس حربة في مواجهة محاولات خطف البلد
    غادرت منزل ذويها في مخيم نهر البارد ولم تعد.. والقوى الأمنية تعمم صورتها

    الأكثر قراءة

    إبراهيم رئيسي ومحمد مخبر
    من هو "محمد مخبر" الرئيس الإيراني "التلقائي" في حال إعلان وفاة رئيسي؟
    عنصر من قوى الأمن الداخلي
    سرق أكثر من 70 سيارة من مختلف مناطق لبنان.. وكان يبيعها في هذه المنطقة!
    فيديو.. برلمان دولة عربية يتحول لساحة معركة بين النواب!