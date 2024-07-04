صورة.. صواريخ حزب الله تقتل ضابطاً إسرائيلياً كبيراً

كشف الجيش الإسرائيلي (الخميس 4-7-2024) عن مقتل نائب قائد سرية في معارك الجبهة الشمالية، وقال إنه رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ و20 طائرة مسيرة من لبنان تجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان السورية المحتلة، في قصف صاروخي لحزب الله هو الأعنف منذ 8 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نائب قائد السرية قتل جراء انفجار صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار بصورة متواصلة في عشرات المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية اليوم، بينما اندلعت حرائق في عدد من المواقع.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس “أطلق حزب الله وابلا هائلا من القذائف باتجاه شمال إسرائيل في الساعات القليلة الماضية”.

وأضاف “تم إطلاق 200 صاروخ وقذيفة صاروخية باتجاه منطقة مرتفعات الجولان، اعترضت قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية وسلاح الجو بعضها”.