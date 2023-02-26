صورة قاتمة للوضع اللبنانيّ.. وحالة انهيار مخيف!

أعطى الخبير القانوني والمالي أديب طعمة صورة قاتمة للوضع في لبنان، إذ رأى ان البلد يشهد انهياراً كاملاً وما زال على الوتيرة نفسها ولم يتغير شيء.

واعتبرَ في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أنَّ القضاء والمصارف كانا من المؤسسات الناجحة في البلد، ومع الأسف يشهدان اليوم حالة انهيار مخيف، فالقضاة النزيهون أصبحوا خارج لبنان وعدد كبير منهم يعمل في دول الخليج العربي وخصوصاً دبي، معتبراً أن لا أمل بعودة الحياة الى لبنان إلا من ضمن صفقة متكاملة بين الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة.

وإذ توّقع عودة المصارف إلى الاضراب وعودة الدولار إلى الارتفاع، ختمَ طعمة مؤكدًا أن معركة باسيل مع حزب الله خاسرة لأنه بنظر الحزب لم يعد يمثل المسيحيين وبات وجوده في التركيبة السياسية يشكل عبئاً على حزب الله.

إذاً، الفوضى الاقتصادية مُستمرة وقد تُؤجج الشارع اللّبناني أكثر خصوصاً في ظلّ الوضع المعيشي الراهن وعدم قدرة المواطنين على تأمين مستلزمات العيش الكريم تحت وطأة غلاء الأسعار، بالتزامن وجنون الدولار وغياب ايّ سياسات اقتصادية واضحة لحلّ الأزمة.